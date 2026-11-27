Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

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Президент поблагодарил кораблестроителей «Севмаша», конструкторов и специалистов оборонных предприятий, участвовавших в создании ракетоносца.

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж атомного подводного крейсера «Пермь», а также судостроителей и специалистов оборонной отрасли с передачей нового корабля Военно-морскому флоту. Глава государства выступил на церемонии первого поднятия военно-морского флага на субмарине в Северодвинске.

Путин объявил о включении атомного ракетоносца в состав ВМФ и подчеркнул значимость этого события для российских военных моряков. Отдельные слова благодарности президент адресовал всем, кто участвовал в строительстве, оснащении и испытаниях подводного крейсера.

«Поздравляю с этим большим, значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении и испытаниях этого атомного ракетоносца», — заявил российский лидер.

В числе тех, кому президент выразил признательность, оказались сотрудники судостроительного предприятия «Севмаш», конструкторских бюро и оборонных предприятий. Путин также отметил вклад научных и инновационных центров, высокотехнологичных компаний среднего и малого бизнеса, а также специалистов смежных отраслей промышленности.

Глава государства подчеркнул, что появление нового корабля в составе флота стало результатом совместной работы большого количества предприятий и специалистов, обеспечивших его создание и подготовку к службе.

Атомная подводная лодка «Пермь» относится к проекту «Ясень-М» и стала пятым подводным крейсером этой серии, переданным российскому флоту за последние шесть лет. Субмарина оснащена современным вооружением, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

Ранее Путин заявил, что до 2030 года Военно-морской флот России планируется пополнить пятью подводными ракетоносцами. Президент также отметил, что многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень-М» отвечают самым современным требованиям.

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