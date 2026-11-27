Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Новый корабль стал пятым представителем проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет.

Новый атомный подводный крейсер «Пермь» вошел в состав Военно-морского флота России. Корабль будет нести службу в составе Тихоокеанского флота и обеспечивать защиту морских рубежей страны, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флага на подлодке в Северодвинске.

Глава государства назвал передачу нового атомного ракетоносца флоту важным событием для российских военных моряков и всех, кто участвовал в его создании. Отдельно он поблагодарил работников судостроительного предприятия «Севмаш», конструкторских бюро, оборонных заводов, научных центров и компаний, занимавшихся оснащением и испытаниями корабля.

«Передаем этот новый боевой корабль в состав Военно-морского флота. Поздравляю с этим большим, значимым событием», — сказал Путин.

«Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет. Эти атомные подлодки относятся к четвертому поколению и рассчитаны на выполнение различных задач в Мировом океане.

Особенностью нового корабля стало вооружение. Согласно материалам к поездке президента в Архангельскую область, «Пермь» является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Строительство атомного подводного крейсера началось в июле 2016 года. В марте 2025-го корабль вывели из эллинга. Теперь он пополнил состав российского Военно-морского флота.

Ранее Путин сообщил, что до 2030 года ВМФ планируется передать пять подводных ракетоносцев. Президент подчеркнул, что многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень-М» отвечают самым современным требованиям. Россия намерена и дальше совершенствовать флот и укреплять возможности подводных сил.

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