Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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По словам президента, отечественные конструкторские бюро и верфи располагают передовыми технологиями, инженерными решениями и специалистами высокой квалификации.

Россия входит в число немногих стран, способных строить мощные атомные подводные лодки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия военно-морского флага на субмарине «Пермь» в Северодвинске.

«Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки. Оружие глобального уровня и значения. Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации», — отметил президент.

Новый атомный подводный крейсер «Пермь» вошел в состав Военно-морского флота России. Корабль будет нести службу в составе Тихоокеанского флота и обеспечивать защиту морских рубежей страны, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике. Глава государства назвал передачу ракетоносца флоту важным событием для российских военных моряков и всех, кто участвовал в его создании, поблагодарив работников «Севмаша», конструкторских бюро, оборонных заводов, научных центров и компаний, занимавшихся оснащением и испытаниями корабля.

Президент уверен, что Россия сможет надежно защитить свои интересы во всех районах Мирового океана.

«Наши национальные интересы во всех районах Мирового океана (будут. — Прим. ред.) надежно обеспечены», — заявил Путин.

«Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет. Она относится к атомным подлодкам четвертого поколения и вооружена, в том числе, гиперзвуковым комплексом «Циркон».

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