Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Только после поездки на автобусе домой юноша почувствовал сильное жжение.

В Череповце 16-летний подросток получил ожог ягодицы, пока ждал автобус на остановке «Пожарное депо». Инцидент произошел 24 ноября. О случившемся рассказала мать юноши в беседе с 5-tv.ru.

Парень спокойно сидел на скамейке и ждал транспорт. Ничего необычного он не заметил. Но дома подросток почувствовал сильную боль и жжение в области ягодиц. Когда он осмотрел одежду, то увидел, что брюки в этом месте обесцветились. Тогда же выяснилось, что он получил ожог.

Мать пострадавшего сообщила, что сыну уже оказали первую помощь. Однако женщина недовольна реакцией полиции. По ее словам, правоохранители пока не предпринимают никаких действий.

Ранее стало известно о гибели восьмиклассника в Москве после вдыхания содержимого баллончика с освежителем воздуха.

Трагедия произошла на Флотской улице.

Также выяснилось, что школьник ранее состоял на профилактическом учете в полиции. В сентябре 2026 года его сняли с учета в связи с исправлением.

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