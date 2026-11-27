Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; Telegram/Дептранс. Оперативно/DtOperativno; 5-tv.ru

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На Комсомольском проспекте в столице столкнулись сразу несколько автомобилей.

Момент массового ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, в котором пострадал чемпион столицы по теннису Михаил Евтимьев, попал на видео. Кадры аварии опубликовал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На записи видно, как автомобиль Lixiang на высокой скорости проезжает на красный сигнал светофора и сталкивается с другими машинами. После удара один из автомобилей загорелся.

«Такое поведение на дороге недопустимо и опасно для жизни окружающих», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в департаменте, водителю Lixiang грозит административная ответственность по нескольким статьям за нарушение правил дорожного движения.

«В результате ДТП пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в городские больницы в состоянии средней степени тяжести. Одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте», — сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказался 32-летний Михаил Евтимьев. Чемпиона Москвы по теннису доставили в больницу.

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