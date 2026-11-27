Фото, видео: 5-tv.ru

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Тем, кто только решается открыть свое дело, эксперты дали советы.

В Пензе прошел Всероссийский фестиваль, посвященный женщинам, которые успевают и воспитывать детей, и заниматься бизнесом. Участницы представили свои проекты. У кого-то — дизайнерская детская одежда, у кого-то — книги и учебные программы.

Организатором делового форума выступила партия «Новые люди».

«Проект „Мама в деле“ — это возможность продать свою продукцию и, главное, показать жителям области то, что они делают. Потому что, да, это хорошие товары, но это еще и очень много вложено души. Я считаю, что время для мам — это самый дефицитный ресурс. Поэтому партия внесла несколько инициатив, часть которых принята, часть которых в обсуждении», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

На ярмарке побывали и те, кто только решается открыть свое дело. Свои советы им дали профильные эксперты. Фестиваль посвятили предстоящему Дню матери.

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