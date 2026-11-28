Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Gora; 5-tv.ru

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Политик отметила, что об этом постоянно умалчивают.

Из Берлина сегодня прозвучали громкие заявления по Украине, которые идут вразрез с политикой, так упорно продвигаемой Евросоюзом.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» прямо обвинила ВСУ в обстрелах мирных граждан Донбасса. Алис Вайдель сказала, что это происходило еще до 2022-го и что именно Киев сорвал тогда попытки урегулирования.

«Украина еще до начала событий в Донбассе обстреливала местное население, в частности, ракетами. Об этом постоянно умалчивают. До этого у нас была ситуация, близкая к гражданской войне, когда они начали преследовать русскоязычное население. Было две попытки достичь мира — „Минск-1“ и „Минск-2“. Украина просто не выполнила договоренности», — сказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Вайдель также разнесла в пух и прах политику действующего канцлера. По ее словам, федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу уже давно бы стоило отправиться в Россию и сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас АдГ — это крупнейшая оппозиционная сила в Бундестаге и вторая партия страны по итогам последних федеральных выборов. Ранее Вайдель уже обещала: в случае прихода ее блока к власти Германия немедленно прекратит финансовую и военную помощь Украине.

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