Зеленский не стал отвечать на вопрос BBC о загадочном Вове из коррупционных записей

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудница СМИ неожиданно заговорила о коррупции на Украине.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось публично отбиваться от прямых и неудобных вопросов, которые ему задала корреспондент «Би-би-си». Среди прочего, она неожиданно заговорила о коррупции на Украине. В частности, о деле «Династия», где упоминается некий «Вова». Журналистка попросила Зеленского раскрыть его личность. Тот демонстративно ушел от ответа.

«Мои коллеги попросили меня задать вам вопрос, который не мог задать ни один украинский журналист. Он касается дела „Династия“. На пленках упомянут некий „Вова“. Меня просили спросить вас: знаете ли вы, кто такой „Вова“?» — спросила корреспондент BBC Сара Рейнсфорд.

«Вы можете спросить антикоррупционные институты. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ», — заявил Владимир Зеленский.

Дело «Династия» — одно из громких расследований НАБУ и САП об отмывании денег во время строительства элитных коттеджей под Киевом. Финансирование шло в том числе за счет средств из коррупционных схем в госкомпаниях. Среди ключевых фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич, а также бывший соратник Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак.

Кто такой «Вова», упоминавшийся на аудиозаписях, правоохранители официально не заявляли. Но многие уверены, что речь именно о Зеленском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.