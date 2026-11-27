Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Артист признался, что тяжело переживает потерю мальтипу.

Филипп Киркоров сообщил о смерти одного из своих домашних любимцев. Певец потерял годовалого мальтипу по кличке Леброн и поделился переживаниями с подписчиками в личном блоге.

«Вчера не стало Леброна… Пустота и боль. Нашему малышу-мальтипу был всего годик», — написал артист.

Печальная новость появилась вскоре после другого семейного праздника в доме исполнителя. На днях год исполнился еще одному питомцу Киркорова — собаке по кличке Коля. Для четвероногого любимца певец организовал праздничное угощение и заказал специальный торт с его портретом.

Фото: Instagram*/fkirkorov

Тогда артист посвятил собаке теплое поздравление, отметив, насколько важное место питомец занимает в его жизни.

«Мой хвостатый хулиган, главный по безусловной любви и единственный, кому в моем доме позволено абсолютно все! Удивительно, сколько счастья могу подарить четыре лапы, мокрый нос и один виляющий хвост. И как быстро кто-то четвероногий становится родным», — поделился Киркоров.

Виктория Боня также пережила потерю любимой кошки Мурочки, которая прожила с ней 19 лет. Питомца не стало в день рождения телеведущей. Незадолго до смерти у животного обнаружили опухоль, а его состояние заметно ухудшилось. Боня тяжело переживала утрату и делилась переживаниями с подписчиками.



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