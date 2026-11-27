Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Еще недавно они спорили о том, с кем должна жить шестилетняя Эльза, а теперь актер готов пересмотреть свои прежние требования.

Актер Даниил Воробьев согласился на проживание дочери Эльзы с бывшей возлюбленной Мариной Смирновой и предложил выплачивать 100 тысяч рублей алиментов в месяц. Об этом Starhit.ru рассказал адвокат артиста Павел Антонов.

По словам защитника, Воробьев хочет завершить конфликт мирным путем. Артист готов согласиться на проживание дочери с матерью, но не намерен отстраняться от ее воспитания и жизни.

«Для Даниила принципиально не выиграть публичный спор, а сохранить нормальные отношения между родителями и возможность спокойно растить ребенка. В этой ситуации настоящий результат — не судебная победа одной стороны над другой, а прекращение конфликта», — подчеркнул Антонов.

Адвокат считает, что 100 тысяч рублей в месяц вполне хватит на содержание шестилетней Эльзы. По его словам, эта сумма почти вдвое больше средней зарплаты в регионе и позволит девочке жить в привычных условиях, ни в чем не нуждаясь.

Из-за чего Воробьев судится с бывшей?

Даниил Воробьев и Марина Смирнова состояли в отношениях около шести лет. Пара не регистрировала брак, но у них родилась общая дочь Эльза.

После расставания в октябре 2025 года бывшие возлюбленные не смогли договориться, с кем будет жить девочка и кто должен заниматься ее содержанием. Марина первой пошла в суд. Она попросила оставить дочь с собой и взыскать с актера алименты.

По словам адвоката Маргариты Гавриловой, сначала суд принял заочное решение в пользу Смирновой. Однако Воробьев добился его отмены и подал встречный иск. Актер хотел, чтобы Эльза жила с ним, а бывшая возлюбленная выплачивала алименты на дочь.

Спор возник и из-за суммы выплат. В октябре представитель Марины рассказывала, что Воробьев просил снизить временные алименты до 50 тысяч рублей в месяц. Актер объяснял это тем, что его совокупный доход составляет 63 тысячи рублей. Однако суд не согласился уменьшить выплаты и оставил прежний порядок — четверть заработка и других доходов.

Как утверждает Гаврилова, Воробьев не предоставил суду достаточных документов, подтверждающих его доходы. На тот момент задолженность по алиментам, по словам адвоката, составляла 130 тысяч рублей.

Почему против Смирновой возбудили уголовное дело?

Разбирательства из-за дочери и алиментов сопровождались еще одним конфликтом — на этот раз из-за личного телефона актера.

По словам Марины и ее адвоката, перед поездкой с дочерью Воробьев оставил бывшей возлюбленной свой старый телефон, который ранее подарил ей. Смирнова обнаружила в устройстве личную переписку артиста, сделала скриншоты и отправила их самому Даниилу.

Марина утверждает, что не выкладывала переписку в открытый доступ и не передавала ее посторонним. Тем не менее Воробьев посчитал, что бывшая возлюбленная нарушила его право на приватность, и обратился в правоохранительные органы.

В итоге против Смирновой возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

В конце августа 2026 года Марине предъявили обвинение. По этим статьям ей может грозить вплоть до лишения свободы. Но окончательное решение о том, виновна ли Смирнова, должен принять суд.

Сама Марина не считает преследование справедливым. Ее адвокат уверена, что уголовное дело связано с продолжающимся спором бывших партнеров из-за дочери и алиментов. По мнению защиты, разбирательство может стать еще одним способом давления на Смирнову.

На последнем заседании по этому делу Даниил Воробьев лично пришел в суд, однако договориться с бывшей возлюбленной так и не удалось. По словам Гавриловой, сторона актера требовала публичных извинений, но Марина не согласилась признавать себя виновной.

Адвокат также рассказала, что суд предложил бывшим партнерам отдельно обсудить возможность примирения. Однако они не стали пользоваться этой возможностью.

Теперь ситуация, похоже, может измениться, ведь Воробьев готов согласиться на проживание Эльзы с матерью и выплачивать 100 тысяч рублей в месяц.

Следующее заседание назначено на 21 декабря. Если к этому моменту примирения не произойдет, судебное разбирательство продолжится.

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