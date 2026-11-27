Меган Маркл может снять в новом фильме о Джеймсе Бонде

Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren

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Неужели герцогиня станет девушкой агента 007?

Супруга принца Гарри Меган Маркл может появиться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Получить роль ей, возможно, помогут связи с миллиардером Джеффом Безосом, чья компания Amazon MGM Studios теперь контролирует знаменитую кинофраншизу. Такое предположение высказал королевский обозреватель Ричард Иден в статье для Daily Mail.

По мнению журналиста, у герцогини появился шанс укрепить свои позиции в Голливуде благодаря сотрудничеству семьи с компанией Безоса. Amazon стала главным спонсором «Игр непобежденных», которые пройдут в Бирмингеме в 2027 году. Спортивный проект для военнослужащих тесно связан с принцем Гарри.

«Кто знает, возможно, для Меган даже найдется роль в первом фильме Безоса о Джеймсе Бонде!» — предположил Иден.

Ранее Меган Маркл решила возобновить актерскую карьеру спустя почти десять лет после ухода из профессии. Тогда стало известно, что герцогине предложили роль в новом британском проекте. При этом слухи о ее возможном участии в фильме о Джеймсе Бонде появились еще в августе, однако официального подтверждения не получили.

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