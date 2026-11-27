Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Телеведущий около месяца провел в больнице.

Телеведущий Николай Дроздов постепенно приходит в себя после тяжелой травмы, из-за которой провел около месяца в больнице. Сейчас он уже дома, чувствует себя значительно лучше и даже снова начал петь. Об этом рассказал его близкий друг, художник Константин Мирошник, в беседе с «Абзацем».

По словам Мирошника, неприятность произошла еще в сентябре на даче. Дроздов занимался на велотренажере и так увлекся, что решил установить новый личный рекорд. Однако во время тренировки у него закружилась голова, он упал и сломал пять ребер.

«Сейчас дома, конечно. А на велосипеде на этом упал, потому что закружилась башка, и все. Личный рекорд устанавливал. Он рекорды любит, рекорды устанавливает личные, свои личные рекорды», — поделился художник.

Друг телеведущего признался, что близкие старались не распространяться о случившемся. Тем более что Дроздов уже не впервые сталкивается с подобными травмами.

«Мы как раз это держали в тайне. Он и раньше ребра ломал, потому что падал. Ну, просто там особенности такие организма. Сейчас тоже ребра, вот они поломались, но уже восстанавливаются. Уже вот сколько времени прошло. Ему уже лучше», — объяснил Мирошник.

По словам художника, переломы ребер особенно неприятны тем, что на них невозможно наложить гипс. Поэтому Дроздову приходится соблюдать определенный режим и терпеливо ждать, пока кости срастутся.

Несмотря на пережитое, Дроздов не теряет присутствия духа. Он постепенно возвращается к привычным занятиям и уже снова радует близких своим пением.

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