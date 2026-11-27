Дмитрий Песков сказал, что интерес россиян к «Прямой линии» очень велик

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В 2026 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря.

Интерес жителей России к «Прямой линии» очень велик. Об этом 5-tv.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Большой, очень большой (интерес россиян к «Прямой линии. — Прим. Ред.). Мы буквально в считанные часы приблизились практически к 100 тысячам вопросов. Эта динамика превышает прошлые годы. Мы очень рады», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам официального представителя Кремля, анализировать обращения граждан России помогает искусственный интеллект. Дмитрий Песков подчеркнул, что за прошедший год нейросеть «ГигаЧат» значительно выросла и улучшила свои способности.

«Уже с сегодняшнего дня идет анализ вопросов, идет рейтингование вопросов», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что список тем, которые волнуют россиян, из года в год во многом совпадает. Тем не менее повестка каждый раз корректируется.

В этом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря в 12:00 по Москве. Прием обращений от россиян стартовал в 00:00 27 ноября. Он продлится до окончания трансляции.

Обратиться к Владимиру Путину можно через официальный сайт программы moskva-putinu.ru, а также отправив СМС- или ММС-сообщение на короткий номер 0-40-40. Для звонков предусмотрена бесплатная линия 8-800-200-40-40.

Жители других стран также смогут задать вопрос президенту по телефонам +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Кроме того, организаторы принимают обращения и видеосообщения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бота в мессенджере МАКС.

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