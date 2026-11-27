Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Следственные мероприятия могут касаться реконструкции Новосибирского театра оперы и балета.

В Санкт-Петербурге проводят серию обысков в строительных компаниях-партнерах бывшего художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Об этом сообщает 78.ru.

По имеющимся сведениям, силовики проверяют обстоятельства предполагаемых хищений при реконструкции театра, которые могли произойти в период руководства Кехмана.

Ранее Кехману уже предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела стали контракты на реконструкцию сцены МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в Москве. Тогда следственные действия также сопровождались визитами силовиков в офисы компаний, выступавших подрядчиками.

В ноябре 2026 года сообщалось о завершении расследования дела о хищении около двух миллиардов рублей при реконструкции театра. Как писал «Коммерсантъ», Кехману также вменяют получение взятки.

Владимир Кехман возглавил Михайловский театр в 2015 году. Спустя два года он стал художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета, а в 2021 году перешел в МХАТ имени Горького.

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