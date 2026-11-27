Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Один из воспитанников мог пострадать не менее шести раз.

Основателя детской футбольной команды FC LIBERTY Максима Можаева задержали в Подмосковье по обвинению в развратных действиях в отношении двух мальчиков. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как стало известно, 41-летний Можаев три года развивал футбольный медиапроект. Ребятам предлагали бесплатные тренировки, встречи с профессиональными спортсменами и возможность попробовать себя в большом футболе. Всего в FC LIBERTY занимались 68 детей от 9 до 15 лет.

Одним из тренеров был Евгений Макеев — бывший игрок сборной России и чемпион страны в составе московского «Спартака».

По информации 5-tv.ru, в июле Можаев пригласил двух воспитанников в свою квартиру. Один из мальчиков, как утверждается, после этого продолжал приходить к нему вплоть до октября. За это время произошло не менее шести эпизодов развратных действий.

Между тем футбольный проект успел добиться серьезных результатов. Весной FC LIBERTY вышла в финал детской футбольной медиалиги. Сам Можаев рассказывал, что видеоролики команды набрали более 20 миллионов просмотров.

Задержали мужчину накануне у него дома. Во время обыска правоохранители изъяли электронные носители информации.

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