МРОТ в России вырастет почти до 29 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Изменения затронут не только кошельки работников, но и подход к определению нижней планки дохода.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2027 года вырастет до 28 935 рублей в месяц. Соответствующий закон из бюджетного пакета одобрили сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации.

Повышение составит 6,8% по сравнению с нынешним показателем. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Принятый закон уже опубликован на государственном портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Также на ближайшие три года изменится порядок расчета МРОТ. С 2027 по 2029 год минимальную зарплату будут устанавливать не по медианной зарплате, как это предусматривалось ранее, а с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций.

Еще одно изменение касается страховых взносов. С 1 января 2027 года их начислением и администрированием по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет заниматься Федеральная налоговая служба.

Повышение МРОТ может отразиться и на размере алиментов. Если выплаты не установлены судом и родители не заключили нотариальное соглашение, их рассчитывают исходя из МРОТ. На одного ребенка приходится четверть минимальной зарплаты, на двоих — треть, а на троих и более — половина.

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