Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Коллектив решил не делать перерыв после масштабного тура.

После масштабного тура к своему 45-летию легендарная группа «Пикник» решила не брать паузу. И уже отправилась в новое музыкальное путешествие по стране.

Каждое выступление — это сложный перформанс со световыми инсталляциями и сюрреалистичными образами. К запуску программы «Вечное движение» музыканты готовились особенно тщательно.

«Песня — это же впечатление. У тебя есть впечатление, оно может быть и видоизменяется, чем-то обрастает, меняются слова, но тем не менее. Большой зал — он все-таки подразумевает, что есть, где развернуться», — сказал лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Ну а оценить результат кропотливой работы вживую петербургские зрители смогут уже завтра, 28 ноября, в Ледовом дворце в 19:00.

Группа «Пикник»

Рок-группа «Пикник» была основана в Ленинграде в 1978 году. Коллектив получил известность благодаря необычному музыкальному стилю, сочетающему элементы арт-рока, прогрессивного рока и экспериментальной музыки.

Лидером и бессменным фронтменом группы является Эдмунд Шклярский, который выступает ее вокалистом, гитаристом и автором большинства песен. Среди наиболее известных композиций коллектива — «Иероглиф», «Египтянин», «У шамана три руки» и «Королевство кривых».

За десятилетия существования «Пикник» выпустил множество студийных альбомов и сформировал узнаваемый сценический стиль с театрализованными выступлениями, необычными декорациями и световыми эффектами.

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