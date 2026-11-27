Фото, видео: 5-tv.ru

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Автобус вылетел на встречку и протаранил два грузовика.

Пять человек погибли в массовом ДТП под Красноярском. На федеральной трассе «Сибирь» рейсовый автобус выехал на встречную полосу и протаранил два грузовика. По нашим данным, за плечами у виновника аварии богатое криминальное прошлое.

Как водителя с целым списком судимостей допустили к пассажирским перевозкам, теперь выясняет прокуратура. Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина — о трагедии и том, что к ней привело.

Красноярский край. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Массовое ДТП. Пассажирский автобус разорван на части, крыша — изогнута, салон — искорежен.

На трассе — толпа пассажиров, водители, сотрудники экстренных служб.

Точные причины аварии еще будут устанавливать следователи. Но предварительные выводы уже есть. Судя по всему, водитель автобуса выехал на встречку. Врезался сразу в два грузовика. Шофер третьего успел затормозить, но вылетел в кювет.

«Мне пришлось на обочину уйти. Чуть в меня не вошел. Потому что в колее — гололед. А между полос — сухо. Еще думаю: «Куда ты так на автобусе-то летишь?» — рассказал водитель фуры Артем.

В аварии погибли пять человек. 15 — пострадали. В числе погибших — 55-летний водитель автобуса Игорь Генералов. По нашим данным, уголовник со стажем. Он был судим за кражу, наркотики, сбыт имущества и незаконное хранение оружия. Кто доверил ему перевозки и как соблюдались требования безопасности — теперь проверит прокуратура.

«Прокуратурой Иланского района организована проверка в связи с ДТП, произошедшим на автодороге Р-255», — сообщил прокурор Иланского района Евгений Кусаев.

Сразу после экстренных служб на место ДТП выехали следователи и криминалисты. Сейчас они собирают улики и изучают документы транспортной компании.

В ближайшее время будут назначены экспертизы. Тем временем медики продолжают бороться за жизни пострадавших.

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