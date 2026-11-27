Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Прямая линия с президентом России пройдет 10 декабря.

Россияне уже могут отправить свои вопросы президенту РФ Владимиру Путину — начала работу линия по приему обращений к ежегодной программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 10 декабря. Кадры из кол-центра публикует 5-tv.ru.

Связаться с главой государства можно несколькими способами. Вопросы принимают на официальном сайте программы moskva-putinu.ru, по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, а также через СМС и ММС на короткий номер 0-40-40.

Кроме того, россияне могут записать видеообращение или отправить текстовое сообщение через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопрос Путину также можно с помощью чат-бота в мессенджере МАКС.

Еще один способ — специальное мобильное приложение. Информацию о нем разместят на официальном сайте программы.

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется 10 декабря в 12:00 по московскому времени. В ходе эфира глава государства ответит на вопросы жителей страны и журналистов, а также подведет итоги уходящего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.