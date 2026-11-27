Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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О своей популярности в Азии заслуженный артист РСФСР узнал от дочери.

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский до сих пор удивляется интересу жителей Южной Кореи к его образу и считает его трогательным. Об этом звезда детективного шоу «Следствие вели» заявил в интервью KP.RU.

«Сначала по интернету пошли мои фразы, теперь вот рисунки из Южной Кореи. Мне дочь их показывала — смешно. По-доброму. Если помните, отрицательных персонажей я тоже играл — хотя бы в «Бриллиантовой руке», — напомнил Каневский.

При этом, как отметил сам артист, зрителям в его исполнении также запомнился майор Александр Томин из проекта «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Ранее Леонид Каневский неожиданно стал звездой интернета в Южной Корее. Все началось с рисунков местной художницы Ким Хе Ен, которая публикует работы под псевдонимом Dajai Yusanmu. Она изобразила актера в забавных ситуациях, в том числе обыграла легендарную сцену с ведущим, нюхающим свежий хлеб.

Местные пользователи начали наперебой создавать карикатуры и мемы с изображением актера. Только за первые дни шуточные рисунки набрали около 700 тысяч просмотров.

Сам Каневский узнал о своей популярности от дочери Натальи — она в шутку назвала отца «всеобщим дедом». Особенно артиста позабавило признание одной из корейских фанаток, восхитившейся его внешностью, мимикой и харизмой.

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