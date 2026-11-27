Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Врачи скорой помощи сначала приняли тяжелую травму телеведущего за обычный ушиб.

Заслуженный журналист России и ученый-зоолог Николай Дроздов получил пять переломов ребер во время занятий на велотренажере. Телеведущий так увлекся тренировками, что попытка установить личный рекорд закончилась госпитализацией. Об этом 5-tv.ru сообщила его супруга Татьяна.

По словам женщины, муж регулярно занимается на тренажере и следит за продолжительностью упражнений. Предположительно, травма произошла, когда он закончил тренировку и попытался слезть с велосипеда.

Татьяна рассказала, что утром Дроздов сообщил ей о падении и боли. Супруга вызвала скорую помощь, однако первоначально медики не обнаружили серьезных повреждений. Кардиограмма оказалась хорошей, поэтому произошедшее приняли за обычный ушиб.

На следующий день состояние телеведущего ухудшилось. Тогда женщина обратилась к другу семьи, который помог организовать госпитализацию. В результате супруги провели в больнице около месяца.

Сейчас Дроздов уже вернулся домой. По оценке Татьяны, муж восстановился после травмы и постепенно возвращается к привычной активности.

«Я считаю, что он восстановился, как был до этого падения. Мы уже начали ходить к доктору, опять заниматься на тренажерах», — рассказала супруга телеведущего.

Она также обратила внимание на особенности питания мужа. Раньше Дроздов придерживался вегетарианства, однако теперь пересмотрел свои взгляды на рацион. Татьяна считает, что людям старшего возраста важно получать достаточно белка, чтобы поддерживать мышечную массу.

По ее словам, в рацион телеведущего теперь входят мясные продукты, в частности говядина. Супруга связывает полноценное питание не только с поддержанием сил, но и с профилактикой падений, которые могут привести к серьезным травмам в пожилом возрасте.

«И сейчас Николай Николаевич пересмотрел на это уже свой взгляд. И сейчас он ест все, что я ему даю», — поделилась женщина.

Дроздов придерживается здорового образа жизни, не курит и не употребляет алкоголь. Физические упражнения также остаются частью его повседневного распорядка.

В январе 2023 года телеведущего уже госпитализировали с множественными переломами ребер. Тогда он поскользнулся возле подъезда, возвращаясь с работы в МГУ. Сначала Дроздов несколько дней оставался дома, но после ухудшения самочувствия жена настояла на вызове скорой помощи.

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