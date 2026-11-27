Косметолог Никитина: за месяц до Нового года можно убрать отеки и пигментацию

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые процедуры лучше не откладывать на последнюю неделю декабря.

Новый год все ближе, а значит, скоро появятся десятки праздничных фотографий. Хочется, чтобы на них было свежее лицо, ровная кожа и никакого следа от бессонных ночей и предпраздничной суеты. Хорошая новость — даже за месяц можно заметно улучшить внешний вид. Главное — правильно выбрать процедуры и не пытаться сделать все сразу.

О том, как подготовить лицо к праздникам, рассказала 7Дней.ru косметолог, дерматовенеролог Ольга Никитина. По ее словам, готовой схемы для всех не существует. В 25 лет одни проблемы, в 40 — другие, а после 45 лет коже требуется особое внимание.

В 20–30 лет

В этом возрасте чаще всего беспокоят расширенные поры, покраснения, комедоны, пигментные пятна и следы от прыщей.

«За месяц можно провести 2 сеанса фототерапии. Она помогает уменьшить выраженность покраснений, пигментных и поствоспалительных пятен, скорректировать расширенные сосуды», — посоветовала доктор.

Примерно за неделю до праздника можно записаться на комбинированную чистку лица. Она поможет очистить поры, убрать открытые и закрытые комедоны и сделать кожу более гладкой. Последние дни лучше оставить для восстановления и мягкого домашнего ухода.

В 30–45 лет

После 30 лет к высыпаниям и неровному тону добавляются первые возрастные изменения. Кожа постепенно теряет упругость, появляются мелкие морщины, меняются объемы и контуры лица.

Косметолог Ольга Никитина предложила начать подготовку за четыре недели. В программу можно включить фототерапию и биорепарацию. Первая помогает выровнять тон и уменьшить сосудистые проявления, вторая направлена на улучшение увлажненности и тонуса кожи.

За три недели можно сделать ботулинотерапию для коррекции мимических морщин. Если есть показания, врач может предложить филлеры на основе гиалуроновой кислоты. С их помощью корректируют объем губ, скулы и среднюю треть лица.

За две недели допустимо повторить фототерапию и биорепарацию. А последнюю неделю оставить для завершающего ухода, коллагеновой или лифтинговой маски. При необходимости врач может дополнить программу мягким пилингом.

После 45 лет

В этом возрасте важно работать не только с морщинами и цветом лица. Особое внимание уделяют плотности кожи, упругости, выраженным складкам и области век.

Один из вариантов — лазерное омоложение. По словам Ольги Никитиной, оно помогает выровнять тон и рельеф, уменьшить мелкие морщины и поры, улучшить состояние кожи вокруг глаз и добиться легкого лифтинг-эффекта.

Но с этой процедурой важно не опоздать. После лазера могут сохраняться покраснение, небольшая отечность и жжение.

Поэтому график лучше составить заранее.

За четыре недели провести лазерное омоложение, за три — фототерапию и биорепарацию, за две — ботулинотерапию и при необходимости контурную пластику. За два-три дня до праздника можно сделать завершающий профессиональный уход.

Если лицо часто покрывается прыщами

В этом случае косметолог посоветовала начинать подготовку за месяц. Сначала можно провести комбинированную чистку, поверхностный пилинг и фотодинамическую терапию. Чистка удаляет комедоны и очищает поры, пилинг отшелушивает ороговевшие клетки, а фотодинамическая терапия помогает уменьшить воспаление и покраснение.

Через неделю, то есть за три недели до праздника, можно добавить плазмотерапию. Она может быть полезна благодаря противовоспалительному действию.

Если высыпания не исчезли, за две недели допустимо повторить чистку и поверхностный пилинг. При склонности к воспалениям врач предложила плазмотерапию биоревитализации, поскольку важно учитывать не только увлажнение, но и общее состояние кожи.

Если по утрам лицо выглядит отекшим

Тем, кто страдает от отечности и пастозности, стоит обратить внимание на лимфодренажные процедуры.

«Хороший вариант — курс из 2-3 сеансов микротоковой терапии до Нового года. Последнюю процедуру можно провести даже за день до праздника», — рассказала Никитина.

Домашний уход также можно дополнить средствами с лимфодренажным действием.

До праздника осталось всего 48 часов

Даже за два дня можно освежить лицо. Для экспресс-подготовки специалист предложила микротоковую терапию, миостимуляцию и RF-процедуры.

Микротоки помогают уменьшить отечность благодаря лимфодренажному действию. Миостимуляция направлена на повышение мышечного тонуса и лифтинг средней трети лица. RF-прогрев помогает улучшить внешний вид кожи и сделать ее более ровной.

Завершить программу можно увлажняющей маской.

Какие процедуры нельзя оставлять на последние дни?

Здесь желание успеть все может сыграть против вас. За несколько дней до Нового года врач не советует делать процедуры, после которых коже нужно время на восстановление.

В этот список входят лазерная шлифовка и лазерное омоложение, инъекции и контурная пластика. Также не стоит планировать накануне праздника RF-термолифтинг, SMAS-лифтинг и процедуры с полимолочной кислотой.

У таких методов есть особенность. Результат появляется не сразу, а постепенно, в течение полутора-двух месяцев.

Главный совет косметолога — не откладывать подготовку на последние дни декабря. Лучше заранее обсудить с врачом состояние кожи, выбрать подходящие процедуры и оставить время на восстановление. Тогда встреча Нового года не будет сопровождаться переживаниями из-за покраснений, отеков или неожиданной реакции кожи.

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