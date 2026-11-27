Леонид Каневский признался, что едва не стал жертвой мошенников

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из лап аферистов популярного ведущего спасла его супруга.

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом телеведущий рассказал в интервью KP.RU.

«Мошенники — хорошие психологи. Они не сейфы взламывают, они голову взламывают. Звонят, торопят, пугают», — сказал Леонид Каневский, отвечая на вопрос, почему, по его мнению, преступникам все еще удается наживаться на доверчивости россиян.

Телеведущий честно признался: даже ему стало бы не по себе от внезапного звонка якобы из органов с потоком профессиональных терминов. И это не просто слова — с подобной историей Леонид Каневский однажды уже сталкивался на собственном опыте.

По словам телеведущего, злоумышленники позвонили ему под предлогом установки приложения для записи на прием к врачу и отслеживания анализов. Он уже готов был продиктовать код из СМС, но вовремя вмешалась супруга — она вбежала в комнату и настояла, чтобы он немедленно бросил трубку.

Заслуженный артист РСФСР посоветовал россиянам всегда быть настороже и не стесняться прерывать разговор, если что-то показалось странным.

«Это не невежливо, это безопасно», — Леонид Каневский.

Телеведущий также убежден, что вступать со злоумышленниками в игру и пытаться их перехитрить — плохая затея. Уровень подготовки у мошенников высокий, поэтому собеседник даже не успеет понять, в какой момент окажется в их сетях.

Несмотря на постоянные разоблачения, телефонные мошенники регулярно находят новые пути для обмана граждан. Ранее киберпреступники начали наживаться на россиянах на ажиотаже вокруг популярной видеоигры GTA 6.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.