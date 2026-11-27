Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Рождение малыша сильно изменило жизненный график гимнастки и ее мужа-фигуриста.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения первенца. Вместе с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, она теперь учится совмещать родительские обязанности с тренировками и работой. Об этом она эксклюзивно рассказала 7Дней.ru.

По словам спортсменки, с появлением сына по имени Лев привычный распорядок дня пришлось полностью пересмотреть. Теперь супруги стараются проводить с малышом как можно больше времени, даже если ради этого приходится отказываться от собственных планов.

«Мы от чего-то отказываемся в пользу сына, его воспитания, чтобы быть рядом и видеть, как он меняется. Ведь дети так быстро растут!» — поделились родители.

Особенно непросто оказалось со сном. Молодые мама и папа научились отдыхать буквально при любой возможности. Теперь они могут уснуть даже в самолете или машине, а свободные минуты стараются использовать для восстановления сил.

При этом Аверина с мужем не собираются отказываться от спорта.

«Дима тренируется, и я тоже себя заставляю тренироваться», — призналась спортсменка.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями 29 августа 2026 года. Их сын Лев появился на свет в Нижнем Новгороде. Из фигуриста получился прекрасный отец. Еще до появления малыша Соловьев заявил в интервью 5-tv.ru, что понимает, насколько непросто женщине во время беременности, и будет поддерживать жену во всем.

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