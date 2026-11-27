Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер рассказал о странных звонках и признался, что после телеэфиров ему стало даже трудно дышать.

После скандальных телеэфиров и затянувшихся разбирательств вокруг родства с народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным у актера и телеведущего Тимура Еремеева начались проблемы со здоровьем. Своими переживаниями артист поделился в интервью на YouTube-шоу.

«У меня диагностировали смазанные панические атаки. Я понятия о них не имел, мне просто стало тяжело дышать. Пришел сначала к одному врачу, потом к сомнологу, потом к неврологу — и вот там-то мне и поставили диагноз», — рассказал телеведущий, его слова привели в StarHit.

Все началось с выпуска программы на федеральном канале. Еремеев пришел в студию и заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Дочь актера Карина категорически отказалась верить в это родство и настояла на проведении ДНК-экспертиз.

Однако результаты нескольких проверок подтвердили, что Спартак Мишулин действительно был отцом Тимура.

Казалось бы, вопрос решен. Но телевизионная история растянулась на годы. В разбирательства оказались вовлечены родственники, знакомые Мишулина и другие знаменитости. Сам Еремеев признавался, что рассчитывал разобраться во всем за один эфир. Он даже не представлял, насколько затяжным окажется конфликт.

«Было ощущение, что я как-то разделился в тот момент и у меня появилось две жизни: обычная, где я продолжал работать, где были семья, дом, дела… И другая, где суды, кражи биоматериала, какой-то детектив», — признался Тимур.

Не меньшее недоумение у актера вызывали странные звонки с иностранных номеров. Однажды ему рассказали, что его сестра якобы украла палочки в азиатском ресторане, а затем их отправили через Швецию в Америку, чтобы провести генетическую экспертизу. Еремеев признавался, что происходящее порой напоминало сюрреализм.

В разговоре с ведущим артист ответил и на вопрос, согласился бы он снова пройти через эту историю. Еремеев не стал отрицать, что сегодня принял бы такое же решение. По его словам, тогда в публичном пространстве оставались вопросы, на которые нужно было ответить.

«Сейчас зная телевидение, я понимаю, что это было правильным решением.

Так случилось. Это тоже опыт. Я многое вынес оттуда. Я сейчас не о карьере говорю, а в принципе о человеческом опыте, о понимании, как все устроено, как могут люди переворачиваться, какие люди бывают непростые, неоднозначные или даже двуличные», — добавил актер.

Еремеев также подчеркнул, что никогда не собирался менять фамилию на Мишулин или претендовать на наследство.

«Когда я туда пришел, я искренне надеялся, что закончится одной программой. Я не знал ничего о телевидении. И когда я вышел из студии, мне кто-то из экспертов сказал: «Здорово! В следующий раз давай об этом поговорим?» Я говорю: «Следующего раза не будет. Нет!» — вспоминал артист.

Сейчас Еремеев не общается с Кариной Мишулиной. По его словам, она заблокировала его во всех социальных сетях. При этом об отце актер вспоминает с большим уважением. Он считает Спартака Мишулина артистом с большой буквы и признается, что многому научился у него, просто наблюдая за его игрой на сцене.

При этом сам Еремеев признался, что не смог бы жить так, как его отец, имея несколько семей.

«Мне не кажется, что я запрограммирован природой на что-то подобное из-за того, что у моих родителей были сложные отношения. Но я не могу представить, что живу на несколько семей. Слишком нервно, я бы с ума сошел. У меня бы не хватило оперативной памяти как у компьютера, сгорела бы материнская плата. Я псих. Я же говорил, у меня и без этого панические атаки», — добавил телеведущий и актер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.