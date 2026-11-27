Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вместе с младшим братом он превратил небольшой семейный бизнес в международную сеть ресторанов.

Сооснователь американской сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни умер в возрасте 95 лет. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на сына предпринимателя Майкла.

Карни скончался 13 ноября в своем доме в городе Уичито, штат Канзас. Рядом с ним находились члены его семьи.

Бизнесмен прославился благодаря созданию одной из крупнейших ресторанных сетей мира, история которой началась с небольшого займа у матери.

В 1958 году Дэн вместе с младшим братом Фрэнком решил открыть собственную пиццерию. На тот момент старшему было 26 лет, а младшему — 19. Для запуска бизнеса братья заняли у матери всего 600 долларов.

Первое заведение разместилось в небольшом помещении площадью около 51 квадратного метра на пересечении улиц Келлогг и Блафф в Уичито. Тогда братья еще не представляли, насколько масштабным станет их предприятие.

Со временем Pizza Hut начала открывать рестораны в других городах Канзаса, затем вышла на общенациональный рынок, а позднее и за пределы США. К 1977 году сеть насчитывала уже более 2800 заведений по всему миру. В том же году корпорация PepsiCo приобрела компанию примерно за 300 миллионов долларов.

Семья и последние годы жизни

Карни был дважды женат. Его первая супруга Беверли Синглтон умерла в 1998 году. В этом браке у предпринимателя родились шестеро детей. В 2001 году он женился на Гейле Вагнон Коултер, с которой прожил последние 25 лет жизни.

Несмотря на известность и финансовые успехи, предприниматель продолжал уделять большое внимание семье. Среди его увлечений были теннис и горные лыжи.

В 2026 году Карни включили в зал славы бизнес-школы Бартона при Уичитском государственном университете. Награду присудили за достижения в предпринимательстве и многолетнюю поддержку образовательных и благотворительных проектов.

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