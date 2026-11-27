МВД: удаленные фотографии могут все еще оставаться в памяти телефона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Цифровая память устроена сложнее, чем казалось.

Удаление фотографий и сообщений не всегда означает их окончательное исчезновение. Электронные данные могут продолжать храниться в разных местах, несмотря на то что пользователь больше не видит их на экране. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В частности, многие приложения предусматривают специальную корзину, в которой удаленные файлы сохраняются в течение определенного времени. В этот период пользователь может восстановить фотографии и документы.

Кроме того, информация иногда остается непосредственно в памяти смартфона. При удалении файла система может лишь пометить занимаемое им пространство как свободное для записи новых данных. До момента перезаписи содержимое способно сохраняться на накопителе.

Отдельную опасность для конфиденциальности представляют облачные сервисы и резервные копии. Фотографии, документы и переписка могут синхронизироваться с другими устройствами и оставаться доступными в облачном хранилище даже после удаления с телефона.

Сроки окончательного уничтожения информации на серверах цифровых платформ зависят от технических особенностей конкретного сервиса, его правил хранения данных и требований законодательства.

Также удаление переписки не гарантирует исчезновения ее копий у собеседника. Получатель может заранее сохранить сообщение, сделать скриншот или переслать его другому пользователю.

В МВД подчеркнули, что в отдельных случаях удаленные файлы и электронную переписку удается восстановить с помощью методов цифровой криминалистики. Однако шифрование и особенности устройства хранения данных могут существенно затруднить такую процедуру или сделать ее невозможной.

В ведомстве напомнили, что удаление информации с экрана и ее полное уничтожение — разные процессы. Поэтому перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов важно учитывать, что цифровые копии могут сохраниться даже после удаления оригинала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.