Манул из Красноярска почти удвоил вес за время подготовки к зиме

Фото: ВКонтакте/Парк «Роев ручей»/wall-21951254_43691

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Сейчас сотрудники зоопарка занимаются поиском подходящей пары для умного и в меру упитанного самца в самом расцвете сил.

Манул Борис из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» активно готовится к зиме и установил собственный рекорд по набору веса. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Масса молодого хищника достигла семи килограммов 350 граммов. Только за последнюю неделю Борис прибавил еще 300 граммов. Для сравнения, в прошлом году его вес составлял 6,4 килограмма.

Активная подготовка к холодам началась 1 сентября. С тех пор сотрудники зоопарка внимательно следят за питанием животного. В его рацион входят мыши, мясо, курица, перепелиные яйца и молоко.

Кормят Бориса дважды в день — в 11:00 и 15:00. Именно в эти часы у посетителей больше шансов увидеть манула, который обычно предпочитает скрываться в своем вольере.

Летом Борис весил всего три килограмма 750 граммов. К зиме он практически удвоил свою массу.

В зоопарке с юмором отмечают успехи подопечного и рассчитывают, что он сможет побороться за звание самого упитанного манула страны.

«Борис не просто набирает вес — он методично, с достоинством движется к званию самого круглого манула России. Если бы существовал Олимпийский комитет по зажировке, он бы уже требовал допинг-пробу», — пошутили сотрудники учреждения.

Откуда появился красноярский манул Борис

Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В августе 2025-го его перевезли в Красноярск. После обязательного карантина молодого манула поселили в вольере на нижнем ярусе, по соседству с пумой.

Несмотря на скрытный характер, Борис стал одним из любимцев посетителей парка. Сейчас сотрудники «Роева ручья» занимаются поиском подходящей пары для молодого самца.

Кто еще из манулов готовится к зиме

У красноярского Бориса есть серьезные конкуренты. Пока лидером по массе остается манул Чип из барнаульского зоопарка. Его вес достиг 9,8 килограмма. Впрочем, в прошлом году показатель был еще выше — 10,5 килограмма.

В Москве к зиме готовится манул Тимофей. В конце сентября он весил около пяти килограммов, хотя летом его масса составляла 3,7 килограмма.

В Ленинградском зоопарке зажировку завершают манулы Шу и Пепе. Последний весит 6,7 килограмма. Пепе приходится сестрой барнаульскому Чипу. В Санкт-Петербург она переехала в начале 2025 года и уже успела принести потомство.

Накопление жировых запасов и смена меха на более густой и светлый — естественная подготовка палласовых котов к суровым зимним условиям.

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