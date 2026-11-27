Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Спустя 17 лет перерыва коллектив воссоединился и сразу стал жертвой злоумышленников.

Воссоединенная группа «БиС» столкнулась с мошенниками. Аферисты под видом менеджеров продают фейковые концерты коллектива по завышенным ценам. Об этом в соцсети заявили солисты Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев.

«Мы столкнулись с мошенничеством. Нам поступила не очень приятная информация о том, что кто-то, мы не будем разбираться, кто именно, предлагает наши выступления в разных городах по совершенно завышенной стоимости», — рассказали артисты.

По словам Влада, им с коллегой было крайне неприятно это узнать. Именно сейчас «БиС» планирует гастрольный тур на весну спустя 17 лет перерыва в выступлениях, на это время группа была распущена.

«Сейчас формируется список городов, и мы не хотим, чтобы интересы сторонних лиц помешали нашим встречам с вами. Концертных организаторов, представителей event-агентств и площадок призываем связываться с нашей командой напрямую», — написали музыканты в публикации.

Весной 2026 года Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев решили возродить группу «БиС» после 17-летнего перерыва. По словам Бикбаева, они не ставят перед собой задачу повторить прежний успех, а хотят попробовать себя в новом музыкальном формате. При этом артист признался, что пока не знает, к чему приведет их возвращение на сцену.

Ранее музыканты также вспоминали причины распада дуэта. Группа прекратила существование на фоне разногласий между участниками. Соколовский продолжил сольную карьеру, а Бикбаев занялся другими проектами.

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