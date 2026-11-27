Адвокат Дубровская: долг Джигана по алиментам может стать больше

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Рэпер уже выплатил почти два миллиона бывшей жене — блогеру Оксане Самойловой.

Долг рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим.ред.) по алиментам еще не закрыт и может стать больше. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат экс-супруги артиста Оксаны Самойловой Марина Дубровская.

«У Оксаны с Денисом соглашение алиментное подписано, соответственно, эта сумма будет рассчитана как долг с момента подписания соглашения. Это процесс, это только начало исполнительного производства», — сообщила юрист.

При этом Джиган уже заплатил Самойловой 1 737 737 рублей по алиментной задолженности, но это было автоматическое списание со счетов в рамках дела, объяснила Дубровская. Окончательная сумма еще не рассчитана.

Исполнительное производство в отношении рэпера открыли 7 октября после проведенного взыскания дело в базе судебных приставов по-прежнему числится открытым.

При этом Джиган ранее обратился в суд, потребовав признать отсутствие долга. Как объяснял его адвокат Сергей Жорин, еще в 2020 году супруги подписали соглашение, по которому артист должен был отдавать на содержание детей половину своего дохода. Однако после этого они продолжали жить вместе, а рэпер, по словам защиты, самостоятельно обеспечивал семью. Поэтому музыкант считает взыскание алиментов за годы совместной жизни необоснованным.

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