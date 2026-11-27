Фото: www.globallookpress.com/ Ekaterina Sychkova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вкус сильно зависит от сорта и возраста плода.

Даже спелая на вид хурма может оказаться терпкой. Чтобы не ошибиться при покупке, нужно обратить внимание на ее форму, цвет и плотность. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.

За вяжущий вкус отвечают танины — дубильные вещества, которые содержатся в плодах. При контакте с белками слизистой рта они вызывают характерное ощущение стянутости. Особенно много таких веществ в недозрелой хурме. По мере созревания их вяжущее действие ослабевает.

При этом многое зависит от сорта. Например, круглый или слегка приплюснутый «Королек» обычно сладкий даже в твердом состоянии. А вот хурма сорта «Хачия», которую легко узнать по вытянутой форме, теряет терпкость только после полного созревания.

Не менее важен цвет. Хорошая хурма должна иметь насыщенный оранжевый или красно-оранжевый оттенок без зеленых пятен. Небольшие темные полоски на кожице не обязательно говорят о порче. Иногда они, наоборот, появляются по мере созревания плода. А вот хурму с трещинами и заметными повреждениями лучше не покупать.

Проверить фрукт можно и на ощупь. Спелая хурма слегка продавливается при нажатии, но сохраняет форму. Слишком твердый плод, скорее всего, еще не созрел, а чрезмерно мягкий может оказаться переспевшим.

Ранее биохимик Анна Дивинская объяснила, что хурма может по-разному влиять на усвоение железа в организме. Как объяснила, содержащийся в плодах витамин С помогает усваивать этот микроэлемент, а танины, которые придают незрелой хурме вяжущий вкус, наоборот, мешают этому процессу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.