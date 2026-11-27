Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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История получила счастливую развязку спустя годы поисков и один ДНК-тест.

Выросший в семье миллиардеров китаец Мэй Чжицян спустя два десятилетия нашел биологических родителей, которые оказались мультимиллионерами. О трогательной истории воссоединения близких людей сообщило издание PeanutGalleryNews.

Первые годы жизни мужчины прошли несладко: в 1997 году, когда ему было чуть больше двух лет, мальчика похитили торговцы людьми у дома в Куньмине. Новая глава в жизни началась после перепродажи — ребенка усыновила обеспеченная семьи из провинции Фуцзянь, где и провел детство в окружении еще троих детей.

Родные отец и мать все эти годы не прекращали поиски своего сына. Они каждый год праздновали его день рождения и позаботились о его будущем — приобрели отдельный дом. Точку в истории удалось поставить в 2022 году: Чжицян прошел ДНК-тест, который подтвердил родство.

Мэй решил переехать к своим биологическим родителям. Оказалось, что его первая семья владеет крупным и успешным бизнесом по реализации гостиничного оборудования. Сам мужчина работает в организации папы, а в будущем глава семьи намерен передать начатое им дело наследнику.

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