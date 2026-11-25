Никита Джигурда признался, что прощался с жизнью во время инфаркта

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В перерывах между приступами он записал духовное обращение, которое назвал своим финальным посланием.

Шоумен Никита Джигурда рассказал, что во время сердечного приступа практически смирился с возможной смертью. Актер признался, что испытывал сильное давление и жжение в груди, просил ангелов забрать его и даже записал на прощание необычное духовное обращение. Подробностями артист поделился в личном блоге.

По словам Джигурды, приступы продолжались в течение дня и вечера. В короткие промежутки между ними он решил записать так называемый Великий Призыв тибетских учителей — духовный текст, который, как утверждает артист, сопровождает его на протяжении более 30 лет.

«22 ноября — во время того, как меня пускал в нокдауны инфаркт, мне на протяжении дня и вечера так давило и жгло грудную клетку, что я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня», — написал актер.

Джигурда объяснил, что считает Великий Призыв своеобразной формулой высшей божественной любви. По его словам, он регулярно повторяет эти слова наряду с молитвой «Отче наш».

«Это своеобразная формула высшей божественной Любви. Формула, которую, помимо молитвы „Отче наш“, я много раз повторяю в течение дня на протяжении вот уже более 30 лет», — поделился артист.

Актер также признался, что в момент приступа действительно хотел уйти из жизни. Однако в итоге остался жив и теперь воспринимает произошедшее как знак того, что его время еще не пришло.

«Меня не забрали в мир иной в это полнолуние. Хотя я хотел уйти», — добавил Джигурда.

«Рано менять мерность»: что Джигурда рассказал после реанимации

Артист поблагодарил всех, кто переживал за него, писал слова поддержки и желал скорейшего выздоровления. По его мнению, проявленное внимание стало подтверждением того, что ему еще рано прощаться с земной жизнью.

«Значит, в самом деле рано менять мерность. Поживем еще, братишка! Поживем! Живьем!» — написал Никита.

В публикации он также призвал подписчиков послушать его духовное обращение до конца. По словам актера, оно несет свет и любовь людям, которые не выбрали сторону зла.

Что известно о состоянии Никиты Джигурды

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Актера доставили в Боткинскую больницу после сердечного приступа. По сообщениям СМИ, у него диагностировали обширный инфаркт с тромбом.

До госпитализации он был в Екатеринбурге. Однако, прилетев в Москву, у него сильно упало давление. Скорая успела вовремя отвезти артиста в больницу.

Врачи установили артисту стент, чтобы восстановить кровоток и предотвратить дальнейшее повреждение сердечной мышцы.

Находясь в реанимации, Джигурда записал видеообращение, в котором рассказал, что ему стало трудно дышать и медики буквально спасли ему жизнь. Также он сообщал о предстоящем вмешательстве, связанном с удалением тромба.

Одной из первых на известие о госпитализации отреагировала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. Сначала она старалась связаться с женой шоумена — Мариной Анисиной.

«Я знаю, там произошло, но я просто не знаю подробностей. Я не могу до Марины Анисиной дозвониться. Как только я узнаю что-то, я сразу, скорее всего, в пост выложу, потому что все звонят. Поэтому подробностей не могу», — рассказала Волочкова 5-tv.ru.

При этом балерина отметила, что раньше Джигурда не жаловался на здоровье и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

«Он никогда не жаловался на здоровье, он спортивный человек. Я все время была с ним на связи», — подчеркнула она.

Волочкова также призналась, что в последнее время их отношения несколько осложнились. Однако это не изменило ее отношения к артисту.

«Но все равно он прекрасный человек, и все равно мы дружили и дружим», — сказала балерина.

Затем ьалерина в своем Telegram-канале рассказала, что Джигурда находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Она также сообщила, что поставила свечу за его здоровье.

Волочкова и Джигурда дружат почти 30 лет. За это время они не раз становились героями светской хроники, ссорились и мирились. Несмотря на непростую историю отношений, балерина призвала поклонников поддержать артиста в трудный момент.

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