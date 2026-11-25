Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Одна деталь критически осложнила поиски семьи.

Серо-зеленые костюмы, в которых семья Усольцевых отправилась в свой последний поход по тайге Красноярского края, могли серьезно осложнить поиски. Одежда сливалась с окружающей растительностью, из-за чего заметить пропавших среди деревьев было значительно труднее. Об этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в комментарии aif.ru.

Одеваться в яркое: почему камуфляж и зелень могут погубить туриста

По словам эксперта, для прогулок по лесу необходимо выбирать яркую одежду, которая хорошо выделяется на фоне природы. Особенно это важно в случае, если человек заблудится или получит травму.

«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, за грибами и так далее», — подчеркнул Щетинин.

Накануне Следственный комитет раскрыл новую подробность исчезновения семьи. Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова сообщила, что в день похода супруги и их дочь были одеты в серо-зеленые костюмы.

«Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зеленые костюмы — под цвет листвы», — рассказала представитель ведомства.

В такой одежде человека сложнее обнаружить среди деревьев, кустарников и камней. Даже если поисковая группа находится неподалеку, пропавший может остаться незамеченным.

Именно поэтому спасатели советуют туристам выбирать яркие куртки и другие вещи, которые заметны издалека. Впрочем, одежда — лишь один из возможных факторов, осложнивших поиски. Пока неизвестно, где именно находятся Усольцевы и что с ними произошло.

Когда найдут Усольцевых?

Щетинин также оценил вероятность обнаружения семьи в ближайшее время. По его мнению, наступление зимы делает работу спасателей еще сложнее. Территория, на которой исчезли туристы, покрыта снегом, а доступ к отдельным участкам леса затруднен.

«Учитывая, что сейчас в тех местах зима, снег, думаю, шанс найти пропавших именно сейчас довольно небольшой», — заявил эксперт.

Следователи по делу Усольцевых не исключают возобновления поисковых работ, если появятся новые сведения, которые помогут определить местонахождение семьи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Семья приехала в Красноярский край, чтобы провести время на природе. Туристы остановились в районе поселка Кутурчин и собирались прогуляться по Кутурчинскому Белогорью. Одной из целей маршрута был скальный массив Буратинка.

Усольцевы оставили автомобиль возле начала туристической тропы и отправились в лес. Предполагалось, что прогулка займет несколько часов, после чего семья вернется обратно. Однако супруги и ребенок так и не появились. Их автомобиль остался на месте, а телефоны перестали выходить на связь.

Погодный фактор и плохой рельеф: что помешало искать Усольцевых

Позднее выяснилось, что в день исчезновения погода в районе похода резко ухудшилась. Это могло серьезно осложнить возвращение, особенно если туристы отклонились от маршрута. Исчезновение Усольцевых стало поводом для одной из крупнейших поисковых операций в регионе.

В лес отправились спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители. К обследованию территории привлекали кинологов, беспилотники и авиацию. Поисковики проверяли туристические тропы, скальные образования, труднодоступные участки тайги и возможные укрытия.

Особое внимание уделяли местности вокруг последнего предполагаемого маршрута семьи. В ходе расследования также изучали данные с мобильного телефона Сергея Усольцева. Его сигнал удалось зафиксировать примерно в семи километрах от Кутурчина.

Ход поисков и версии исчезновения

Однако даже эта информация не позволила установить точное место исчезновения. Массовые поиски с участием добровольцев завершились в октябре 2025 года. После этого специалисты продолжали обследовать отдельные участки. В течение 2026 года работы несколько раз возобновлялись, в том числе летом, но обнаружить семью не удалось.

Главной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай. Следователи допускают, что семья могла сбиться с тропы, столкнуться с резким ухудшением погоды или попасть в опасную ситуацию на сложном горном участке. Местность Кутурчинского Белогорья известна каменными россыпями, густым лесом и труднопроходимыми участками. Некоторые валуны покрыты мхом, поэтому передвигаться по ним непросто.

Кроме того, в тайге встречаются дикие звери. За время расследования появлялись и другие предположения, в том числе о возможном побеге. Однако Следственный комитет сообщил, что не обнаружил данных, подтверждающих эту версию. Вероятность их выезда за границу следствие исключило — при этом криминальный характер исчезновения не исключается.

Следователи восстановили обстоятельства, предшествовавшие исчезновению, опросив около 150 человек. Среди них были родственники Усольцевых, знакомые, местные жители и возможные очевидцы. Также проверялись сведения о людях, находившихся в районе Кутурчинского Белогорья в день пропажи туристов.

По данным Следственного комитета, во время поисков обследовали десятки квадратных километров местности. Однако ни супругов, ни их дочь обнаружить не удалось. Спустя больше года ситуация остается прежней: достоверных сведений о судьбе семьи нет.

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