Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Архив Маргариты Гавриловой; 5-tv.ru

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Адвокат актера предложил урегулировать конфликт сразу по двум делам, однако сторона женщины сочла такие условия неприемлемыми.

Бывшая возлюбленная актера Даниила Воробьева Марина Смирнова отказалась приносить ему извинения ради примирения по уголовному делу. Она считает обвинения против себя надуманными и заявляет, что извиняться должен ее бывший партнер. Об этом сообщила адвокат Маргарита Гаврилова в беседе с 5-tv.ru.

По словам правозащитницы, суд предложил сторонам рассмотреть возможность примирения. Представитель Воробьева — адвокат Александр Почуев — заявил о готовности обсуждать такой вариант при соблюдении ряда условий.

Речь шла не только об урегулировании уголовного дела, но и о гражданском споре по алиментам. Среди предложенных условий было принесение извинений со стороны Смирновой. Однако Марина категорически отвергла эту возможность. Она заявила, что не считает себя виновной и не намерена извиняться перед бывшим партнером.

«Марина Смирнова категорически отвергла какие-либо попытки и манипуляции со стороны потерпевших о принесении извинений, была глубоко возмущена. Высказала свою позицию, сказав о том, что, я считаю, это должен извиняться мой бывший, а не я. Поскольку я ни в чем не виновата», — рассказала Гаврилова.

Смирнова также настаивает, что не распространяла информацию об их личных отношениях среди посторонних людей. По ее мнению, предъявленное обвинение не имеет под собой юридических оснований.

При этом бывшая возлюбленная актера не исключила возможности примирения, но только при условии, что оно не будет сопровождаться дополнительными требованиями.

«Если от меня будут требовать извинений, мне не нужно никакое примирение. Я пойду на примирение только в том случае, если оно не будет сопровождаться какими-либо кабальными условиями», — передала позицию Смирновой адвокат.

В частности, Марина не согласна на уменьшение размера алиментов или заключение соглашения, которое поставит ее в невыгодное положение.

Из-за чего Воробьев судится с бывшей возлюбленной

Даниил Воробьев и Марина Смирнова состояли в отношениях около шести лет. Пара не регистрировала брак, но у них родилась общая дочь Эльза.

После расставания в октябре 2025 года бывшие партнеры не смогли договориться о воспитании ребенка и финансовых обязательствах. Первой в суд обратилась Смирнова: она потребовала определить место жительства дочери с матерью и взыскать с актера алименты.

По словам адвоката Гавриловой, первоначально суд вынес заочное решение в пользу Марины. Однако Воробьев добился его отмены и подал встречный иск. Актер, в свою очередь, настаивает, чтобы дочь жила с ним, а алименты на ее содержание выплачивала бывшая возлюбленная.

Отдельные разногласия возникли и вокруг размера выплат. В октябре представитель Смирновой сообщала, что Воробьев просил уменьшить временные алименты до 50 тысяч рублей в месяц, ссылаясь на совокупный доход в 63 тысячи рублей. Однако суд отказал в этом ходатайстве и сохранил прежний порядок выплат — четверть всех видов дохода и заработка.

По утверждению Гавриловой, актер не предоставил достаточных документов о своих доходах, а задолженность по алиментам на тот момент составляла 130 тысяч рублей. Сама Марина также заявляла о более крупной сумме долга.

Почему против Смирновой возбудили уголовное дело

Параллельно с разбирательствами о ребенке и алиментах Воробьев инициировал уголовное преследование бывшей возлюбленной. Поводом стала история с личным телефоном актера.

По словам Марины и ее защитницы, перед поездкой с дочерью Воробьев оставил Смирновой свой старый телефон, который ранее подарил ей. Женщина обнаружила в устройстве личную переписку актера, сделала скриншоты и отправила их непосредственно бывшему партнеру.

Смирнова утверждает, что не публиковала переписку и не распространяла ее среди посторонних. Однако Воробьев счел доступ к содержимому телефона нарушением своих прав и обратился в правоохранительные органы.

В отношении Марины возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

В конце августа 2026 года Смирновой предъявили обвинение. По этим статьям ей может грозить наказание вплоть до лишения свободы, однако окончательную правовую оценку ее действиям предстоит дать суду.

Сама Марина считает уголовное преследование необоснованным. Ее адвокат также связывает происходящее с параллельным спором об алиментах и месте жительства дочери. По версии защиты, уголовное дело может использоваться как дополнительный инструмент давления на Смирнову.

Чем закончится конфликт бывших возлюбленных

На крайнем заседании Воробьев лично присутствовал в суде. Однако договориться о примирении сторонам не удалось. По словам Гавриловой, представитель актера настаивал на публичных извинениях, тогда как Смирнова отказалась признавать себя виновной.

Адвокат также сообщила, что суд предложил бывшим партнерам отдельно обсудить возможность урегулирования конфликта, но они не воспользовались этой возможностью.

Следующее заседание назначено на 21 декабря. К этому времени стороны еще могут прийти к соглашению. Если этого не произойдет, разбирательство продолжится, а суду предстоит вынести решение по уголовному делу.

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