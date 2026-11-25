Джованна Антонелли спела с сыном, рожденным от коллеги по сериалу «Клон»

Фото: © Getty Images/Kevin Winter / Staff

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Отец мальчика — Мурило Бенисиу, сыгравший одну из главных ролей в культовом проекте.

Бразильская актриса, звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли порадовала поклонников домашним роликом — она спела дуэтом со своим сыном Пьетро. Видео артистка выложила в своем аккаунте в социальной сети.

Джованна и ее наследник исполняют композицию Бруно Марса и Леди Гаги Die With a Smile. Пьетро на гитаре сыграл известную песню, а актриса, одетая в белый халат, ему подпевала и даже пританцовывала, держа в руке нож.

Фанаты Антонелли тепло отреагировали на публикацию. В комментариях поклонники оставили множество восторженных откликов и подчеркнули, что мать и сын здорово смотрятся вместе. Они также похвалили их за творческий эксперимент.

Стоит добавить, что Джованна родила Пьетро от актера и партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу. За их отношениями в сериале пристально следил мир: Антонелли сыграла марокканку Жади, а Бенисиу — ее возлюбленного из Бразилии Лукаса. Пройдя через множество испытаний и разлуку, пара осталась вместе.

Экранный роман превратился и в реальные отношения. Они начали встречаться еще во время съемок, и их союз продлился около четырех лет. В 2005 году у них родился Пьетро, однако тогда же актеры окончательно расстались.

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