Бобры оставили без света более 40 семей под Екатеринбургом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kurt Kracher; 5-tv.ru

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Жильцам приходится ночевать в холодных домах, где температура уже опустилась ниже 10 градусов.

Более 40 семей под Екатеринбургом остались без света из-за бобров. В одном из садовых товариществ нет электричества уже четыре дня. Чтобы не замерзнуть, многим пришлось покупать генераторы.

«У многих семьи с детьми, причем с маленькими детьми. Вот семья с детьми, у них вообще нет генератора, получается», — говорит местный житель.

Виновниками коммунальной аварии признали грызунов. По одной из версий, бобры перегрызли кабель, питающий поселок. По другой — животные построили большую плотину, из-за этого сместился грунт и повредился подземный участок высоковольтной линии.

Сегодня специалисты обещают устранить последствия аварии.

Ремонт осложнился тем, что линия электропередачи протяженностью более четырех километров проходит в том числе под рекой Патрушихой. Работы ведутся круглосуточно.

А пока энергетики пытаются восстановить подачу электричества, жители вынуждены самостоятельно решать проблему с отоплением и водоснабжением. В некоторых домах температура уже опустилась ниже 10 градусов. Получается, что из-за бобров обычная зимняя жизнь для нескольких десятков семей превратилась в борьбу за тепло и возможность пережить очередную ночь без света.

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