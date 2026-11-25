Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Особую опасность для молодежи представляют онлайн-игры.

Человека с зависимостью от видеоигры GTA VI можно выявить по нескольким признакам — если из них проявляется хотя бы пять, то стоит насторожиться. Обо всех симптомах в интервью Газете.ру рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Деулин.

По его словам, диагноз ставят, когда у геймера в течение года наблюдаются постоянные мысли об игре, раздражительность или переживание, потеря контроля над временем, сильное желание оказаться в виртуальном мире, отказ от прежних интересов и попытки скрыть, сколько часов проводит за приставкой или компьютером. Критерии указаны в DSM-V — диагностическом руководстве Американской психиатрической ассоциации.

Эксперт отметил, что от игровой зависимости страдают 2-6% молодежи, среди несовершеннолетних показатель доходит до 10%. При этом у юношей проблема встречается в 2,5 раза чаще чем у девушек. Специалист не исключил, что реальные цифры могут быть выше.

Деулин допустил, что за распространением и популяризацией игровой зависимости стоят сами разработчики видеоигр. Психолог также подчеркнул, что игры усиливают тревогу у подростков, а долгое время перед экраном провоцируют тревожность, депрессию и бессонницу.

В опасную категорию он отнес онлайн-игры с вредными идеями и риском вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Чтобы ликвидировать последствия, специалист призвал к созданию в России специальной комиссии по изучению влияния игрового контента и созданию правил регулирования рынка видеоигр.

Ранее GTA VI обрушила посещаемость сайта PornHub. Выход релиза отвлек людей от ресурсов для взрослых, из-за чего трафик на портале в день премьеры стремительно упал. В то же время, пользователи стали интересовать контентом, связанным с новой частью игры.

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