Фото: © РИА Новости/Табылды Кадырбеков

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Такие рейды в стране уже случались — под стражу нередко попадают деятели шоу-бизнеса.

Турецкие полицейские задержали несколько местных знаменитостей по делу о незаконном обороте наркотиков и проституции, среди них — актриса сериала «Великолепный век» Дениз Чакыр. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

Правоохранители провели крупную операцию в рамках масштабного расследования, которое организовала генпрокуратура Стамбула. Надзорный орган выдал ордера на поимку 35 человек. Кроме Чакыр, под стражу взяли певца Озджана Дениза, режиссера Джема Карджы и промоутера Эрдала Бозкуша.

При этом газета не раскрыла статус пойманных звезд и обвинения, которые им предъявили.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век Империя Кесем «, 2010 г.

Антинаркотические рейды проводятся в Турции с октября 2025 года. Под арестами оказывались популярные актеры, блогеры и тележурналисты. После задержания звездам предстоит сдать тесты на наркотики, и в случае положительного результата суд поднимет вопрос о наказании.

Мировую известность Чакыр принесла роль Шах-султан в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла сестру султана Сулеймана Великолепного. До этого она снялась в местном проекте «Листопад» — за участие в нем она удостоилась премии турецкого телевидения имени Исмаила Джема в номинации «Лучшая актриса второго плана». Кроме того, Дениз участвовала в криминальной драме «Мафия не может править миром» и сериале «Сердцебиение».

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