Елена Косенко: богатая витаминами ряпушка хорошо полезна для сосудов и костей

Фото: Кожевников Денис/ТАСС

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Специалист отмечает: этого водного обитателя лучше есть с костями.

Поздней осенью и в начале зимы наступает сезон ряпушки — эта небольшая серебристая рыбка богата полезными жирами и витаминами. О том, почему ее стоит включить в рацион и как ее правильно готовить, в интервью журналу «Доктор Питер» рассказала врач-дерматолог, трихолог и нутрициолог Елена Косенко.

Чем хороша ряпушка

Ряпушка — настоящий суперфуд среди рыбы. Эксперт отметила, что в 100 граммах содержится около 70% суточной нормы омега‑3 кислот, которые способствуют снижению уровня триглицеридов, уменьшают хроническое воспаление и даже могут замедлять биологическое старение. Порция в 100–150 граммов заметно закрывает потребность организма в этих важных веществах.

Кроме того, специалист перечислила и другие полезные свойства ряпушки: она богата витамином В12, витамином D, фосфором, калием, магнием и селеном, что важно для иммунной и костной системы, электролитного баланса и сосудистого тонуса.

Как готовить, чтобы было вкусно и полезно

Чтобы сохранить ценные жиры и витамины, врач рекомендует выбирать щадящие способы приготовления: запекание, готовку на пару или тушение.

«Длительная жарка в масле и кляр не запрещаются, однако высокая температура и кислород ускоряют окисление полиненасыщенных жиров, которыми так богата эта рыба», — добавила она.

Косенко также советует есть ряпушку целиком, вместе с костями. Эксперт подчеркнула, что это даст дополнительный кальций для организма.

Ранее ученые установили, что жирная рыба наподобие лосося, сардин и форели помогает от старческой слабости. Все потому, что в них содержится DHA- жирная кислота, которая относится к омега-3. Более высокие показатели этого вещества в организме подтвердили свои полезные свойства после проведенного исследования.

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