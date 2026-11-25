Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артист вспомнил, как специально приходил на спектакли будущего коллеги, чтобы услышать его голос и увидеть в разных сценических образах

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что задолго до совместной работы — спектакля «Кабала святош» — восхищался актером Константином Хабенским. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам Цискаридзе, они не были знакомы до совместного проекта, однако за творчеством Хабенского он следил уже давно. Артист вспоминал, что специально приходил на его спектакли и видел коллегу в разных сценических образах.

Особенно сильное впечатление на Цискаридзе производил голос будущего партнера по сцене. Он признался, что некоторые голоса способны буквально очаровать его, и Хабенский оказался именно таким артистом.

При этом знакомство с творчеством Хабенского заранее помогло ему представить, с кем предстоит работать на сцене и какую интонацию необходимо найти рядом с таким партнером.

«Я был его поклонником. Я сюда ходил, потому что мне безумно нравился этот артист. И даже тогда, когда ему было еще 20 с чем-то или 30 лет. Понимаете? И я его видел в разных спектаклях. И я понимал, с каким человеком, с каким голосом на сцене я рядом стану. И какой интонации мне надо добиться?» — рассказал артист.

Напомним, Константин Хабенский — народный артист России и художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Он возглавил театр в 2021 году.

В том же интервью Цискаридзе затронул и другую театральную тему — культуру поведения зрителей. Артист высказался против использования телефонов во время спектаклей и объяснил, почему считает такое поведение неуважением к тем, кто находится на сцене.

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