Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Посторонние действия публики мешают артистам во время выступлений.

Николай Цискаридзе считает, что зрители, которые во время спектакля листают социальные сети, проявляют неуважение к артистам. Вместо того чтобы отвлекаться на экран смартфона, он предложил покинуть зрительный зал. Об этом народный артист России рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По мнению Цискаридзе, во время представления необходимо обеспечить такую изоляцию зрительного зала, чтобы мобильные телефоны просто не работали. Посторонние действия публики мешают артистам, которые находятся на сцене и полностью отдают себя спектаклю.

«Если тебе неинтересно, ну встань, выйди. Ну что ты пришел? Зачем ты мучаешься, сидишь и листаешь ленту в этот момент?» — задался вопросом артист.

При этом Цискаридзе признался, что и сам бывает зрителем и понимает, насколько важно создать комфортные условия для публики. В частности, он обратил внимание на удобство театральных кресел.

Артист также поделился наблюдением за реакцией публики на спектакль, который идет уже полтора года. По его словам, за это время из зала ушли лишь единицы, даже если постановка кому-то не пришлась по вкусу.

«В основном даже тем, кому не нравится, досматривают. Из чистого любопытства все равно интересно. Не нравится, но интересно. Это уже успех, понимаете?» — отметил Цискаридзе.

Также народный артист России высказался об использовании обнаженного тела в искусстве. Цискаридзе признался, что ценит подобную эстетику, однако не всякая откровенность кажется ему уместной. Больше всего артист не приемлет пошлость и грубость.

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