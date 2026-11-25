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Многие ошибочно думают, что это какая-то отдельная анатомическая структура.

Точка G — не отдельная анатомическая структура, а чувствительная зона, стимуляция которой затрагивает сразу несколько частей женской половой системы. Об этом рассказал врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в соцсетях.

По словам специалиста, приятные ощущения, которые женщины связывают с воздействием на точку G, могут возникать благодаря стимуляции внутренних структур клитора, нервных окончаний и тканей, расположенных вокруг уретры.

При этом чувствительность у всех разная. Одним женщинам подобные прикосновения доставляют удовольствие, другим — нет. Поэтому искать универсальную точку, которая гарантированно вызывает определенные ощущения, не стоит.

Почему точка G связана с клитором

Как объяснил Лубнин, видимая часть клитора — лишь небольшая часть гораздо более сложной анатомической структуры. Помимо нее, орган включает тело, две ножки и связанные с ним луковицы преддверия влагалища.

Эти образования располагаются глубже и окружают влагалище и мочеиспускательный канал. Поэтому стимуляция определенных участков внутри влагалища может одновременно воздействовать на несколько частей клиторального комплекса.

Кроме того, рядом с уретрой находятся железы Скина, которые вырабатывают секрет. Их область также может участвовать в формировании ощущений, традиционно связываемых с точкой G.

Оргазмы не стоит противопоставляем

Гинеколог обратил внимание, что разделение оргазма на вагинальный и клиторальный не совсем отражает особенности женской анатомии.

В сексуальной реакции участвуют разные части единого комплекса тканей. Поэтому ощущения, возникающие при стимуляции разных зон, могут быть связаны между собой, а не представлять собой совершенно независимые механизмы.

При этом индивидуальные особенности чувствительности сохраняются: одинаковая стимуляция может вызывать совершенно разные реакции у разных женщин.

Таким образом, точка G не является самостоятельным органом или универсальным центром удовольствия. Речь идет об анатомической области, воздействие на которую может задействовать сразу несколько чувствительных структур.

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