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Статистика сайта PornHub констатирует: мужчины резко потеряли интерес к интимному контенту.

Популярная видеоигра Grand Theft Auto VI (GTA VI) отвлекла людей от порно — после выхода релиза стремительно упала посещаемость сайта PornHub. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на статистику платформы.

Выпуск игры заметно повлиял на активность пользователей портала в США: еще до выхода новой части GTA трафик на PornHub был выше среднего на 16,5%, однако через час он опустился на 15,5%. Ближе к полуночи показатель рухнул уже на 7,5%.

Авторы подчеркивают, что цифры не стояли на месте всю ночь и утро — они то росли, то падали. Но к 08:00 по местному времени посещаемость портала оказалась ниже повседневного уровня на 6,4%.

При этом интерес к контенту, связанному с игрой, у геймеров заметно вырос. По данным порносайта, с 18 ноября зафиксировано 15 миллионов запросов с упоминанием GTA, а на следующий день их число подскочило на 16%. Так, спрос возник на главную героиню и название стриптиз-клуба.

Grand Theft Auto VI — культовая игра, которую знают не только в США, но и во всем мире. Выход новой части вызвал среди фанатов небывалый ажиотаж. Только за первый день после релиза создатели заработали почти четыре миллиарда долларов выручки.

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