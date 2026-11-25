Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Эвакуированные из Алешек получили повестки, даже не успев обняться с родными.

О том, насколько далеко зашла жесткая мобилизация на Украине, сегодня невольно рассказали сами депутаты Верховной рады. Как выяснилось, исключения не сделали даже для мужчин, эвакуированных из Алешек в рамках гуманитарной операции. Повестки им вручили еще до встречи с родными.

Тем временем на украинских дорогах устраивают силовые задержания, а в военкоматах, судя по обнародованным записям, уже устанавливают ежедневные нормы по доставке мужчин. Подробнее — в материале корреспондента «Известий» Александра Терехина.

Среди холеных лиц народных депутатов в дорогих пиджаках выделяется этот человек. Житель Алешек, вернувшийся на Украину, выступает перед Радой. Беседа больше напоминает допрос.

«Вы мужчина мобилизационного возраста. Как сейчас оформляют ваши документы воинского учета?» — спросил депутат Алексей Гончаренко.

«Сейчас у меня отсрочка на три месяца, как у всех, кого эвакуировали», — ответил Сергей Самарский.

«А через три месяца, если вас призовут, что будете делать?»

«Пойду служить».

Повестку в ТЦК Сергей Самарский получил сразу при пересечении украинско-белорусской границы. Так же, как и остальные мужчины эвакуационного эшелона. Как будто они не провели все эти годы под бомбежками и ударами беспилотников. Причем своих же.

«Сейчас вокруг все еще заминировано. Просто все: леса, тропинки, дороги».

«Вы сказали, что ваши родители на тот момент были маломобильными. Как сложилась их судьба?»

«Ну, они умерли».

И несмотря на это, мужчины все равно выбрали Украину. Милость Незалежной — три месяца отсрочки, а потом в окопы.

«Люди получали повестку и говорили: „Ну дайте хотя бы устроить семью, воссоединиться с родными или решить вопросы, необходимые обычному человеку“», — рассказал Сергей Козырь, депутат Верховной рады.

А ведь Украину они выбирали не из большой любви. По ту сторону фронта у многих оставались родственники.

«Для Киева люди, мужчины с украинскими паспортами призывного возраста — это дрова, которые режим Зеленского кидает в топку войны, чтобы на выходе получить тепло в виде денег, которые ему дает ЕС и США», — отметил политолог, ветеран специальной военной операции Алексей Живов.

Если речь, конечно, не про депутатов, прислугу Зеленского или обласканных им националистов.

«На территориях, подконтрольных киевскому режиму, есть паны, которые имеют связи, деньги и способны откупиться. Но, как показывает практика, даже за ними рано или поздно приходят», — считает политолог Алексей Ярошенко.

И чем больше провалов на фронте, тем жестче мобилизация в тылу. Кадры из Волынской области: сотрудники ТЦК выбивают стекло автомобиля, а после заливают салон перцовым баллончиком.

Облавы проходят по всей стране. Украинский журналист опубликовал запись, на которой заместитель начальника Львовского ТЦК озвучивает планы по отлову мужчин на улицах. Тем, кто вернется без «добычи», грозят переводом ближе к фронту.

«Каждая группа должна доставить сегодня минимум двух человек. После можете ехать отдыхать, никто вас трогать не будет. Кто вернется с нулем, будет объясняться с начальником», — заявил Петр Сторожук, заместитель начальника Львовского ТЦК.

Если кто-то пытается встать на пути этого кровавого катка, его сметают. Сегодня медика Валентину Молодую, которая обнаружила пыточную в пригороде Киева, суд снова оставил под стражей, отклонив ее апелляцию. Боевики батальона «Азов»*, которых обвиняют в организации этой пыточной, по-прежнему остаются неприкосновенными.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

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