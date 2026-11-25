Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Управлять машиной будут прямо с орбиты с помощью экзоскелета, повторяющего движения человека.

Большой технологический прорыв сегодня на Байконуре. В космос отправился российский робот, которому предстоит освоить одну из самых сложных профессий — работу за пределами орбитальной станции. Там, где даже в скафандре человек рискует жизнью, теледроид сможет выполнять сложные манипуляции, выдерживая радиацию и резкие перепады температур. Как открывается новая страница российской космонавтики — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Эту картинку видели сотни раз. Но каждый новый запуск на Байконуре по-прежнему заставляет замирать от восторга.

Несколько месяцев подготовки — и вот решающий момент. Ракета отрывается от земли. Сначала видно пламя, а рев двигателей, поскольку звук распространяется медленнее света, появляется через несколько секунд. Дрожь по степи ощущается уже сейчас, и это непередаваемое чувство.

До космических скоростей «Союз» разогнался за считаные секунды.

Формально эта миссия проходит без экипажа. Под головным обтекателем — грузовой корабль «Прогресс» с оборудованием, свежими продуктами и новогодними подарками для экипажа. И все-таки пассажир на борту есть. Да такой, что может устроить на орбите настоящую революцию. Первый космический робот-теледроид, которому в перспективе доверят самые опасные операции за бортом станции.

«Это эксперимент по использованию антропоморфных роботов в космических пространствах», — рассказал Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по ракетным проектам.

Вот как это работает. Космонавт остается внутри станции, надевает управляющий экзоскелет и буквально передает роботу свои движения. Поднял руку — машина повторила. Сжал пальцы — механический захват удержал инструмент.

«Первый вызов, который необходимо было решить, — сделать электронику, которая может работать в условиях космической радиации. В его шарнирах использованы волновые редукторы, специальные смазочные материалы российского производства, которые, во-первых, не испаряются в условиях вакуума, во-вторых, стабильны при работе в экстремальных температурах — от минус 150 до плюс 150», — рассказал Евгений Дудоров, исполнительный директор АО «НПО „Андроидная техника“».

Последние испытания перед полетом робот прошел прямо на Байконуре. А на орбите его уже ждут. Управляющий экзоскелет доставили предыдущим кораблем «Прогресс». Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина готовы к встрече с железным напарником.

«Устанавливаем рабочий ноутбук, готовим пространство, рабочее место и собираем схему для дальнейших работ по эксперименту „Теледроид“», — рассказала Анна Кикина, летчик-космонавт, Герой России.

Впереди у теледроида еще целая программа испытаний. Но сначала «Прогрессу» предстоит сделать около 34 витков вокруг Земли. За двое суток автоматика несколько раз скорректирует орбиту, чтобы догнать МКС. Затем — сближение на минимальной скорости и стыковка с модулем «Звезда». Без пилота и без права на ошибку.

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