Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Инцидент произошел еще в ноябре 2025 года, однако дело затянулось на несколько месяцев.

Житель Санкт-Петербурга Владимир обнаружил в парке сумку с двумя миллионами рублей и после долгого спора с полицией смог отстоять право собственности на находку. Об истории в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Инцидент произошел 30 ноября 2025 года. Мужчина шел утром по скверу и увидел сумку со средствами. Он сразу позвонил в полицию, а на следующий день передал в участок заявление о случившемся с объяснением.

После затянувшегося расследования в марте 2026 года Владимир получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом правоохранители ему ответили, что не смогли установить настоящего владельца денег. Гражданин решил обратиться с заявлением о признании права собственности, которое в мае отклонили.

Такая ситуация не устроила мужчину, и он пошел добиваться своего через Невский районный суд. Приставы встали на его сторону и подчеркнули, что гражданин выполнил все требования закона — он не скрыл факт находки, а обо всем сообщил полицейским. В результате суд признал за Владимиром право собственности на найденные миллионы.

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