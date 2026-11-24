Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Размер платежей будет зависеть не только от фактической нагрузки на электросети.

Потребителям могут изменить порядок оплаты услуг по передаче электричества: расчеты будут учитывать не только фактическую нагрузку, но и заранее заявленную мощность.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить принцип «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить применение принципа „бери или плати“ при оказании услуг по передаче электрической энергии», — говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, кабмин должен обеспечить оплату услуг исходя из фиксированного соотношения оплачиваемой мощности и максимальной мощности, которую потребители заявляют при подключении к электросетям.

Таким образом, правительству предстоит определить порядок расчетов, при котором размер оплаты будет привязан к заявленной мощности.

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