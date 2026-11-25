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Инцидент затронул и другие крупные ведомства страны, расследование ведет ФБР.

Хакеры взломали системы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Управления национальной разведки. Об этом сообщает агентство New York Times со ссылкой на американских чиновников и источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников, спецслужбы США выявили утечку части неофициальной правительственной информации. Они отметили, что инцидент затронул систему анализа данных из открытых источников, включая социальные сети и спутниковые снимки. При этом секретные материалы под угрозу не попали.

Параллельно о проблемах рассказали и другие ведомства. Издание отметило, что ФБР расследует взлом Национального центра информации о преступлениях, а министерство сельского хозяйства страны зафиксировало атаку, из-за которой пришлось отключить несколько внутренних приложений.

Кроме того, авторы заявили о многодневном сбое в секретной сети Агентства национальной безопасности. В свою очередь, чиновники утверждают, что ситуация никак не связана с киберпреступлением.

Газета уточнила, что из-за участившихся атак на правительственные системы среди сотрудников разведывательных служб растет обеспокоенность. Однако директор нацразведки США Джей Клейтон подчеркнула, что поводов для паники нет, так как подобные случаи встречаются очень часто.

Ранее после угроз хакеров устроить в Соединенных Штатах «киберапокалипсис» в стране обрушилась система обмена сверхсекретными данными Агентства нацбезопасности. Это привело к тому, что клиенты ряда крупнейших банков лишились доступа к своим счетам. Атака также вывела из строя порталы почти 180 компаний.

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