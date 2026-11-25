Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Легкий набор слов и цифр преступники могут легко взломать.

Сложный пароль от аккаунтов в сети необязательно менять слишком часто. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru сказал специалист по кибербезопасности Владимир Белый.

«Если, например, у вас там пароль длинный, там от шестнадцати символов, да, и является уникальным, то есть нигде не засветился в утечках. Его можно долго достаточно не менять», — сказал эксперт.

Однако, как отметил Владимир Белый, все равно пароль раз в определенный период нужно менять. При этом важно придумывать сложные комбинации — не «зима2026». Подобный вариант злоумышленники легко могут вычислить.

«То же самое, когда, например, взламывают сервер, где регистрировалось у вас все это, и он будет взломан, база похищена», — подчеркнул собеседник.

Специалист по кибербезопасности добавил, что единственное, что спасет от утечки, — смена сложного пароля на еще более сложный. Он в лучшем случае должен состоять из цифр, букв, других символов.

«Его сложно будет подобрать именно ботфорсами там или разными системами с искусственным интеллектом», — подытожил Владимир Белый.

С развитием технологий киберпреступники освоили новый способ хищения данных со смартфонов, который не требует подключения к интернету. Зараженный смартфон может продолжать собирать информацию даже без сети, используя камеру, микрофон и датчики. Затем троян шифрует данные и ищет поблизости другие зараженные устройства для передачи через Wi-Fi Direct или Bluetooth. Такая цепочка может включать до четырех промежуточных смартфонов.

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